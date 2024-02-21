Казань, 21 февраля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. В Казани началась встреча президента России Владимира Путина с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

РИА Новости/Алексей Даничев Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Путин поблагодарил президента Узбекистана за то, что он приехал на открытие международных соревнований «Игры будущего». Мероприятие получилось большое, в нём участвует 104 страны.

«Я знаю, что есть спортсмены и из Узбекистана. По-моему, по пяти дисциплинам», — сказал Путин.

Мирзиёев уточнил, что из республики приехали 19 человек.

«На мой взгляд, это может быть весьма интересным для всех любителей этих необычных, прямо скажем, но перспективных направлений в спорте», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Казань 21 февраля, где провёл встречи с лидерами ряда стран. На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым российский лидер заявил, что спорт должен быть вне политики, соревнования должны сближать людей. Следующий «Игры будущего» Токаев предложил провести в Казахстане.

Соревнования по фиджитал-спорту «Игры будущего» в Казани будут продолжаться до 3 марта. Церемония открытия состоится вечером 21 февраля в центре «Казань Экспо».