Москва, 21 февраля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Британские власти стремятся усилить уровень конфликта на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении, опубликованном 21 февраля на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом свидетельствуют планы Запада создать так называемую «коалицию дронов», о которой 15 февраля заявило британское минобороны. Возглавляют объединение Великобритания и Латвия. К коалиции присоединились Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Литва и Эстония.

«Судя по всему, Лондону не терпится вновь повысить планку конфликта, усилить его эскалацию», — заявила Захарова.

Напомнив, что российские силы ПВО приземлили 19 февраля под Новоазовском в ДНР реактивный дальнобойный британский дрон Banshee Jet 80+, представитель МИД подчеркнула, что Лондон открыто подталкивает украинских неонацистов к атакам по объектам в глубине российской территории.

«Однако какие бы иезуитские планы ни строили на Альбионе, ничего у них не получится. Наши вооружённые силы дадут им адекватный ответ», — отметила Захарова.

Британский министр обороны Грант Шаппс 15 февраля заявил, что Великобритания планирует поставку Киеву тысячи дронов в рамках коалиции с Латвией. Британия и Латвия возглавят объединение, образованное для помощи Киеву. Лондон намерен повлиять на поставку FPV-дронов Киеву с Запада, чтобы ВСУ получали их как можно больше.

Беспилотники будут производить в рамках ранее объявленного пакета военной помощи Киеву. На производство дронов затратят £200 млн. Эти деньги — часть пакета военной помощи в размере £2,5 млрд, который Лондон планирует выделить Киеву в этом году. Лондон станет самым крупным поставщиком БПЛА Киеву, отметил Шаппс.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января британский премьер-министр Риши Сунак на совместной с главой киевского режима Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Киев получит 2,5 млрд фунтов стерлингов. Это будет самый большой пакет военной помощи Украине. Киев получит противовоздушную технику, противотанковое оружие, ракеты более дальнего радиуса действия и тысячи артиллерийских снарядов.

УФСБ России по ДНР 19 февраля сообщило о перехвате Banshee Jet-80 в Новоазовском районе. Взрывотехники обезвредили боевую часть дрона, в которой было семь килограммов взрывчатки. Он должен был сбросить взрывчатку на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя.