Киев, 21 февраля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при минкультуры Украины резко отреагировал на плакат одного из протестующих польских фермеров с призывом к президенту России Владимиру Путину разобраться с Киевом, Брюсселем и Варшавой. Об этом говорится на странице центра в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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В организации заявили об обеспокоенности усиливающимися протестами польских фермеров на фоне напряжённой ситуации в регионе.

«Обращение отдельных польских фермеров с украинским зерном — осознанная провокация, целью которой является уничтожение духа добрососедства между украинцами и поляками», — говорится в сообщении.

В ведомстве осудили призывы польского фермера к президенту России, отметив, что польские полицейские задержали протестующего «с провокационным плакатом» и флагом СССР.

«Приветствуем оперативную реакцию польских правоохранителей. И надеемся на такую же оперативность во взаимовыгодном урегулировании вопроса также и на межгосударственном уровне», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля польская газета Wyborcza сообщила, что польские фермеры принесли на акцию протеста у границы с Украиной баннеры, плакаты и транспаранты против Киева и Брюсселя, а также с пророссийским содержанием. На транспаранте на одном из тракторов протестующих была надпись: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!», а также флаги Советского Союза и Польши.

Отмечалось, что польские полицейские заставили фермера убрать плакат и ему грозит уведомление в связи с «пропагандой тоталитарного государственного строя». Действиями протестующего заинтересовались полиция и прокуратура.

Ранее в этот же день польские фермеры в ходе акции протеста против аграрной политики ЕС высыпали зерно с Украины из вагонов на железнодорожные пути у пограничного пункта пропуска «Медика — Шегини». Они также полностью заблокировали пункты пропуска на украинской границе.

Польские водители начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной в ноябре 2023 года, протестуя против льгот для украинских перевозчиков и требуя восстановить отменённую систему разрешений для них. По их мнению, неконтролируемый ввоз украинских товаров способствует кризису в сельском хозяйстве республики.