Киев, 21 февраля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Киевский журналист Максим Назаров назвал апокалипсисом заявление Пентагона о том, что ВСУ после сдачи Авдеевки нужно решить, какие города они смогут удержать. Он заявил об этом 21 февраля в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Я смотрю на заявление из Вашингтона — это апокалипсис. <…> Это всё сказано как раз на фоне потери Авдеевки. Это то чувство, о котором я говорил», — сказал он.

По словам журналиста, на фоне этого он испытывает совершенно не оптимистичное настроение, а глядя на происходящие в стране внутриполитические процессы, ему сложно «самостоятельно подбирать слова».

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля официальный представитель американского минобороны Сабрина Сингх заявила, что украинским войскам без продолжения помощи со стороны США придётся решить, какие города они смогут удержать. Она также вновь призвала палату представителей Конгресса США утвердить запрос Белого дома на 60 млрд долларов для помощи Киеву.

Позднее в этот же день британский эксперт Александр Меркурис заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский срочно уехал из Киева из-за сложившейся там нестабильной политической обстановки на фоне бегства ВСУ из Авдеевки. По его словам, за последнее время рейтинги Зеленского резко снизились из-за военных неудач.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал 19 февраля освобождение Авдеевки от ВСУ ещё одним шагом к победе России. Он отметил, что после этого Вооружённые силы России, по его мнению, будут продвигаться в направлении Киева ещё большими шагами.