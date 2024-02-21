Берлин, 21 февраля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Кабинет министров Германии намерен поддерживать Украину настолько, насколько это возможно. Но при этом Берлин соблюдает несколько условий, при которых ФРГ не стала бы воюющей стороной, рассказал журналистам официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я могу снова привести три принципа: мы поддерживаем Украину настолько, насколько возможно; мы заботимся о том, чтобы ни Германия, ни НАТО не стали воюющей стороной в этом конфликте; и мы тесно и на основе доверия согласовываем действия с нашими партнёрами и союзниками, прежде всего с Соединёнными Штатами», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, пытаясь оправдать экономические проблемы из-за помощи Киеву, заявил, что победа России в украинском конфликте обойдётся для ЕС гораздо дороже в сравнении с финансовой поддержкой ВСУ.

Ранее Шольц сообщал, что ФРГ только в 2024 году направит на поддержку Украины €15 млрд. Из них более €7 млрд пойдут на поставки оружия. При этом он отметил, что Украине придётся очень тяжело без помощи со стороны США.

В январе вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек объяснил тратами на поддержку Украины проблемы, возникшие в экономике страны.

Однако в США предрекли Германии новые бедствия из-за экономического кризиса. СМИ со ссылкой на экспертов сообщили о грядущих проблемах с недвижимостью и о самом высоком уровне банкротства компаний в Европе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, целые сектора немецкой экономики потеряли привлекательность и конкурентоспособность. При этом власти ФРГ пытаются переключить внимание граждан на борьбу с врагом, в качестве которого выбрали Россию, отметил представитель Кремля.