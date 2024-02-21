Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Свыше 100 автомобилей УАЗ, а также технику и снаряжение для бойцов отправили 21 февраля из Ростова-на-Дону в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Народный фронт

Детекторы дронов, средства РЭБ, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, рации, бронежилеты и каски, а также генераторы, аптечки, тёплую экипировку и спальные мешки закупили на собранные россиянами средства. Их сбор к празднику 23 Февраля под девизом «Всё для Победы!» стартовал 7 февраля.

«Сбор «Защитникам русских городов» был назван так, потому что противник всё больше выбирает тактику террористических атак по нашим городам ― Белгороду, Донецку, другим населённым пунктам. И наши военные героически отодвигают его на запад», ― отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Актрисы Яна Поплавская и Наталья Варлей, певица Виктория Дайнеко, фигуристка и певица Анна Семенович, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва подписали аккумуляторы для бойцов. Также на передовую передали более 3 тысяч открыток с поздравлениями от детей из разных уголков России.

«На протяжении всей спецоперации встречаюсь с бойцами, которые рассказывают, что у них под сердцем, под бронежилетом лежат детские письма. Они их перечитывают, эти слова их греют. Это очень важно, так как даёт ребятам почувствовать, что их любят, в них верят», ― сказала Поплавская.

По данным организации, на сегодня уже собрано выше 87 млн рублей. Сбор продлится до конца февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года в Хабаровске сотрудники первой краевой больницы собрали для мобилизованных необходимые зимние вещи — вместе с термокостюмами, носками и балаклавами в посылку вложили и письмо со словами поддержки. На адрес больницы пришёл ответ, в котором говорится, что тёплые вещи передали в окружной учебный центр командиру дивизии. Бойцы получили их перед отправкой в войска.

В декабре ОНФ передал 130 автомобилей УАЗ Вооружённым силам России в рамках специального новогоднего сбора, проходившего под девизом «Всё для Победы!». Мероприятие состоялось в Ростове-на-Дону. Военнослужащим передали ключи от машин, закупленных Минпромторгом, и «тёплые» подарки: дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, печи, газовые плиты с функцией обогрева, а также зимнюю амуницию, шапки и перчатки.

Центр «Наследие» в рамках программы «Наследие Донбасса» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова направил более 300 тонн гуманитарной помощи российским воинам в зону специальной военной операции на Украине. Это более 50 тонн груза, в том числе кабели, коннекторы, генераторы, светильники, выключатели, розетки, лампы, коптеры, вода, соки, одежда и средства личной гигиены, ноутбуки и многое другое.