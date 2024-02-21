Казань, 21 февраля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести следующие «Игры будущего» в Казахстане. Об этом он заявил 21 февраля на встрече с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM

Токаев отметил уникальность международного турнира и добавил, что из Казахстана приехала солидная команда. Он пояснил, что республика имеет опыт проведения международных соревнований, и предложил следующие «Игры будущего» провести в его стране.

«Супер», — ответил на инициативу Путин.

Лидеры России и Казахстана также обсудили двусторонние отношения. Они развиваются почти по всем жизненно важным направлениям, подчеркнул Путин.

До этого российский лидер в Казани встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе переговоров Путин отметил, что Россия остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров Киргизии, а также обеспечила 35% инвестиций в республику.

Путин прибыл в Казань 21 февраля, где состоится открытие международного турнира «Игры будущего». Соревнования будут проходить до 3 марта. На них прибыли более 260 команд и свыше 2000 спортсменов из более чем 100 государств. Талисман для соревнований разработали студенты из Татарстана, им стала жар-птица Мира.