Путин встретился с Токаевым в Казани
Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана
Казань, 21 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Отношения России и Казахстана успешно развиваются, заявил 21 февраля президент Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Казани.
Президент России поблагодарил Токаева за то, что он принял приглашение и приехал на открытие международного турнира «Игры будущего». Путин назвал это мероприятие исключительно гуманитарной акцией и подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.
«Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно по многим, хотя что значит по многим — практически по всем жизненноважным направлениям для нас», — сказал Путин.
Он напомнил о своём визите в Казахстан в начале ноября 2023 года. Тогда переговоры прошли очень хорошо, подчеркнул президент.
«Мы наметили направления дальнейшего развития», — сказал Путин и поблагодарил Токаева за тёплый приём.
Токаев со своей стороны выразил Москве благодарность за договорённость о строительстве трёх ТЭК и двух ГРЭС на территории республики. Президент Казахстана заявил, что Россия под руководством Путина достигает значительных успехов.
Токаев в Казани намерен участвовать в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего», которые будут проходить с 21 февраля по 3 марта.
Путин в Казани провёл встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. С визитом в Казань направился президент Белоруссии Александр Лукашенко.