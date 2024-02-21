Казань, 21 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Отношения России и Казахстана успешно развиваются, заявил 21 февраля президент Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Казани.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент России поблагодарил Токаева за то, что он принял приглашение и приехал на открытие международного турнира «Игры будущего». Путин назвал это мероприятие исключительно гуманитарной акцией и подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.

«Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно по многим, хотя что значит по многим — практически по всем жизненноважным направлениям для нас», — сказал Путин.

Он напомнил о своём визите в Казахстан в начале ноября 2023 года. Тогда переговоры прошли очень хорошо, подчеркнул президент.

«Мы наметили направления дальнейшего развития», — сказал Путин и поблагодарил Токаева за тёплый приём.

Токаев со своей стороны выразил Москве благодарность за договорённость о строительстве трёх ТЭК и двух ГРЭС на территории республики. Президент Казахстана заявил, что Россия под руководством Путина достигает значительных успехов.

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Токаев в Казани намерен участвовать в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего», которые будут проходить с 21 февраля по 3 марта.

Путин в Казани провёл встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. С визитом в Казань направился президент Белоруссии Александр Лукашенко.