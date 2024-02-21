Хельсинки, 21 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией, заявил замначальника управления ведомства Марко Саарекс. Об этом 20 февраля сообщила финская телерадиокомпания Yle.

IMAGO/Roni Rekomaa

Представитель службы рассказал, что речь идёт о временных пограничных пропускных пунктах «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса, открытых в начале 2000-х годов.

«Их создали в то время для доставки необработанной древесины из России в Финляндию для промышленных целей», — объяснил Саарекс.

По его словам, эти КПП не действуют несколько нет, «Париккалу» закрыли из-за введения Евросоюзом санкций, а «Инари» — из-за прекращения ввоза российской древесины.

Как отметили журналисты, муниципальные власти хотели бы, чтобы переходы «Париккале» сохранились. Они надеются, что КПП со временем откроются.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией в декабре 2023 года. Этот шаг объяснили якобы имевшим место большим потоком въезжающих через Россию беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Хельсинки обвинили в этом Москву, хотя мигрантов в страну пропускали финские пограничники.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 февраля 2024 года сообщила о попытках Москвы обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах, но финская сторона уклонялась от диалога. Российский дипломат назвала поведение Финляндии возвратом к периоду холодной войны и подчеркнула, что ответственность за создание нездоровой ситуации полностью лежит на Хельсинки.

Правительство Финляндии 8 февраля в очередной раз продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля, обвинив Москву в «гибридной операции». По данным финской стороны, мигранты якобы остаются на российской территории возле границы и ждут открытия КПП.