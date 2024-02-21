Париж, 21 февраля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Главный символ Франции и парижская достопримечательность Эйфелева башня осталась закрытой для посетителей третий день подряд и, вероятно, будет недоступна до утра четверга из-за забастовки. Об этом сообщает AFP.

Abdullah Firas/ABACA

«Нет шансов, что она будет разблокирована в одночасье», — цитирует агентство руководителя профсоюза CGT Стефана Дье, представляющего около 360 сотрудников Эйфелевой башни.

С его слов, руководство городской управляющей компании Sete отказалось вести переговоры. Забастовщиков не приняли, объяснив это тем, что переговоры уже закончились во вторник утром, добавил Дье.

В материале говорится, что главную достопримечательность Парижа, символ Франции закрыли в разгар зимних школьных каникул и за пять месяцев до начала Олимпийских игр, которые должны пройти с 26 июля по 11 августа.

Агентство добавило, что противостояние двух профсоюзов CGT и FO, представляющих интересы сотрудников Эйфелевой башни и муниципалитета, имеет целью пересмотр условий поправок к контракту служащих в сторону увеличения стоимости их труда.

Как сообщало ИА Регнум, профсоюзы объявили долгосрочную забастовку с 19 февраля. Они обвинили власти в «недобросовестном управлении» Эйфелевой башней и «неустойчивой экономической модели» финансирования.

Ранее в Париже вспыхнули протесты фермеров на фоне предстоящего повышения цены на дизельное топливо в стране. Манифестанты также выразили недовольство падением доходов в связи с ростом импорта в их страну украинской сельхозпродукции. 31 января 2024 года они попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, продовольствие с которого поступает в весь столичный регион Иль-де-Франс. Полиция задержала около 80 человек.

Эйфелеву башню в Париже закрывали для посетителей и в марте 2023 года также из-за забастовки её сотрудников. Тогда они протестовали против повышения пенсионного возраста во Франции. Ранее по этой же причине закрывался Лувр.