Вена, 21 февраля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от резервной линии внешней ЛЭП, написал 21 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней ЛЭП и получает электричество, которое ей необходимо, через единственную линию напряжением 750 кВ, что вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте», — сообщил Гросси.

По этой линии ЗАЭС получает сейчас необходимую для охлаждения шести реакторов электроэнергию.

Запорожская АЭС, расположенная на территории России в городе Энергодаре в Запорожской области, периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 2022 года она находится под охраной российских силовиков, на станции работают российские специалисты и представители МАГАТЭ.

В июле прошлого года ЗАЭС подключили к одной из шести резервных ЛЭП мощностью 330 кВ. По словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, это существенно повысило уровень ядерной безопасности на станции. Подключение к резервной линии необходимо на случай, если питание по ЛЭП 750 кВ прекратится «по тем или иным причинам».

Резервные источники электроэнергии необходимы ЗАЭС для обеспечения охлаждения и отвода остаточного тепла, выделяемого остановленными реакторами, и для обслуживания объектов станции.

Гросси, побывавший на ЗАЭС 7 февраля, заявил, что химическая и радиационная защита на станции находятся на высоком уровне. Безопасность обеспечивается за счёт хороших коммуникаций.

Как неоднократно заявлял гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, Россия соблюдает все пять принципов защиты станции. Нет никаких сомнений в обеспечении безопасности ядерного объекта.