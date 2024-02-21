Москва, 21 февраля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Москва и Санкт-Петербург попали в десятку лучших в мире по уровняю пространственного и технологического развития, а также по уровню доступности транспорта и культурному развитию.

Михаил Воскресенский /РИА Новости

Рейтинг создавался на основе индекса технологического и пространственного развития городов мира (Urban & Innovation Environment Index), разработанного международным консорциумом исследовательских организаций из Китая, Индии и России.

Индекс оценивает физическую доступность городских сервисов для жителей, показывает, как сбалансированное пространственное развитие и внедрение инноваций в экономику помогает каждому жителю экономить время. Также учитываются разные параметры городского развития, позволяя выделить сильные стороны, определить проблемные области и приоритетные направления городской политики.

Для расчета показателей в составе Индекса использовались открытые статистические и пространственные данные, включая спутниковые снимки.

Методика Индекса позволила учесть отдельные потребности разных категорий горожан. Итоговый рейтинг основан на показателях, среди которых уровень полицентричности, функциональное разнообразие пригородов, связность дорожной сети и развитие транспортной инфраструктуры, разнообразие морфотипов застройки, доступность зелёных зон, развитие шеринговых сервисов, такси и доставки, развитие государственных услуг и научный и культурный потенциал.

Исследователи проанализировали 100 крупнейших агломераций мира, из которых 30 вошли в финальный рейтинг. В итоге первое место, согласно индексу технологического и пространственного развития, занял Сеул-Ичхон. Серебро досталось Лондону, а бронза — Берлину. В топ-5 вошли Париж и Москва.

На шестом месте расположился Шанхай, а на седьмом — Санкт-Петербург. Замкнули десятку лучших Нью-Йорк, Пекин и Токио-Иокогама. Таким образом, российская столица заняла пятое место среди агломераций мира и первое место среди агломераций стран БРИКС+. В то же время при оценке культурного потенциала согласно Urban & Innovation Environment Index Петербург занял третье место.

Сам итоговый рейтинг выглядит следующим образом: 1. Берлин; 2. Париж; 3. Санкт-Петербург; 4. Милан; 5. Москва; 6. Буэйнос-Айрес; 7. Лондон; 8. Нью-Йорк; 9. Рио-де-Жанейро; 10. Дели.

При этом Москва заняла четвёртое место в мире по научному потенциалу, уступив лишь Токио, Лондону и Сеулу. Санкт-Петербург также признан самым полицентричным городом мира. Москва занимает шестое место по этому показателю, уступая Парижу, Милану, Лондону и Тегерану.

Российские столицы также лидируют по уровню функционального разнообразия пригородов: Москва стала лидером, а Санкт-Петербург замкнул «тройку» агломераций. Уровень доступности зелёных зон в них также один из самых высоких — оба города вошли в десятку лидеров и по этому показателю.

Исследователи отметили и высокий уровень развития общественного транспорта в Москве и Санкт-Петербурге. Оба города попали в пятерку мировых лидеров, обойдя Сеул, Токио и Пекин.

Директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, комментируя данные исследования, отметил, что российская столица по праву признаётся одним из самых благоустроенных и современных городов мира.

«Каждый год в столице происходит множество масштабных изменений, направленных на повышение комфорта и уровня жизни горожан: становятся ближе и доступнее культурные центры, школы и поликлиники; модернизируется и расширяется маршрутная сеть московского транспорта. Город берётся за сложнейшие инфраструктурные проекты, и исследователи высоко оценили это. В прошлом году в столице были введены БКЛ, МЦД-3, МЦД-4, построена станция метро в аэропорту Внуково — первая в стране. Город активно развивает цифровые сервисы, что имеет большой вес в индексе. Столица обошла Шанхай, Нью-Йорк, Пекин и Токио», — указал он.

В состав консорциума, занимавшегося созданием индекса, вошли Южно-Китайский технологический университет, Академия общественных наук Гуанчжоу, Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ в лице экспертов Высшей школы урбанистики и Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ), Глобальный университет им. О. П. Джиндала.

В сентябре прошлого года заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва заняла первую строчку среди 10 мегаполисов мира в рейтинге темпов роста промышленного производства. Индекс промпроизводства (ИПП) Москвы в 2022 году вырос на 15,1%. Российская столица с большим отрывом опередила такие города, как Рио-де-Жанейро, Пекин, Шанхай, Сингапур и Барселона.