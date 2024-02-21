Лондон, 21 февраля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский срочно покинул Киев на фоне сложившейся там нестабильной политической обстановки из-за бегства украинской армии из Авдеевки. Такое мнение 20 февраля высказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт <…> заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — сказал он.

Эксперт добавил, что в последнее время рейтинги главы киевского режима резко снизились из-за военных неудач украинских войск, в том числе утраты Авдеевки и других населённых пунктов.

На фоне этого Зеленскому неприятно находиться в Киеве, где также находятся и его политические противники, предположил Меркурис.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 февраля бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ после сдачи Авдеевки пребывают в растерянности и не могут предположить, откуда им ждать следующего удара армии России. По его словам, российские военные продолжают наступать по всей тысячекилометровой линии фронта.

Ранее в этот же день заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер признал, что освобождение Авдеевки позволяет армии России контролировать новые территории. По его словам, это стало возможным из-за эффективного использования Вооружёнными силами России планирующих авиабомб, а также большего количества беспилотников и личного состава.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль армии России. Военный уточнил, что украинские войска продолжили беспорядочно отступать, бросая при этом технику и оружие.