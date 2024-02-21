Казань, 21 февраля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с главой Киргизии Садыром Жапаровым в Казани.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. Архив

«Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям», — заявил Путин на встрече.

Глава российского государства отметил уровень двусторонних экономических отношений. Как уточнил президент, Россия остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров Киргизии. По словам Путина, 35% прямых инвестиций из России пришли в киргизскую экономику.

В свою очередь, Садыр Жапаров поблагодарил за приглашение на международный спортивный турнир «Игры будущего».

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Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Путин прилетел в Казань на открытие международного турнира «Игры будущего», который продлится до 3 марта 2024 года. Спортивное мероприятие посетят также зарубежные лидеры. Среди них главы Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Республики Сербской.

Российский лидер успел встретиться с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также непростую ситуацию в республике.

В Казани у российского лидера запланированы также встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего», а также президентом Казахстана.

Международный турнир «Игры Будущего» соединит классические виды спорта и киберспорт. В нём примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран. Соревнования пройдут в 21 инновационной дисциплине.