Магас, 21 февраля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Проект Сбера «Школа 21» открылся в Магасе на базе Академии цифрового развития. Проект реализуется по инициативе главы региона Махмуда-Али Калиматова и при поддержке благотворительного фонда «Сафмар» предпринимателя и мецената Михаила Гуцериева. «Школа 21» открывает для жителей региона возможность получить востребованную современную профессию.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии открылся кампус «Школы 21»

В торжественной церемонии приняли участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, председатель правления Сбербанка Герман Греф, гендиректор Большого театра и Мариинского театра Валерий Гергиев, предприниматель и благотворитель Михаил Гуцериев. Кроме того, по случаю начала работы первого в Северо-Кавказском федеральном округе кампуса «Школы 21» для местных жителей устроили праздник, в котором могли принять участие все желающие. Помимо ярмарок и различных активностей для гостей праздника подготовили и информацию об Академии цифрового развития, разместив временные щиты с данными о ней вдоль Центральной аллеи Магаса. Как заметил глава республики Махмуд-Али Калиматов, необходимо, чтобы жители почувствовали праздничную атмосферу мероприятия. Ведь проект, пояснил он, открывает перед молодежью Ингушетии самые обширные перспективы, и это радостное событие.

Проект «Школа 21», созданный Сбером, станет основополагающим для образовательного кластера, который формируется в Ингушетии благодаря усилиям группы «Сафмар». Кампус занимает три этажа Академии цифрового развития и включает 250 рабочих станций. Здесь действуют программы обучения 14 специальностям, представители которых пользуются востребованностью на рынке. Среди них — программирование, кибербезопасность, работа с искусственным интеллектом, робототехника и другие.

Как заметил Махмуд-Али Калиматов, «Школа 21» даёт хорошую возможность получить актуальные знания, необходимые для реализации инновационных проектов. Как указал Михаил Гуцериев, открытие Академии цифрового развития должно придать новый импульс развитию не только Ингушетии, но и всего Северного Кавказа.

Сейчас «Школа 21» проводит первый отборочный интенсив для более чем 300 человек. В основном это молодежь в возрасте 18–24 лет, но есть и участники, которые намного старше. Среди желающих обучиться цифровым специальностям — педагоги, юристы, специалисты по информационной безопасности и не только.

В будущем на базе академии планируется создать бизнес-акселератор и другие инновационные проекты, призванные способствовать развитию региона.