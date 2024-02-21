Москва, 21 февраля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. В районе Южное Бутово временно изменится работа наземного городского транспорта. Изменения начнут действовать 24 февраля и продлятся до завершения строительства дорожной развязки. Они затронут семь маршрутов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Владимир Астапкович / РИА Новости

С 24 февраля маршруты в районе Скобелевской улицы претерпят изменения. В свою очередь они продолжат охватывать шесть станций метро и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), отметил Ликсутов.

Он уточнил, что автобусы № 146, 523, 877 и С53 будут следовать через улицы Поляны, Веневскую и делать остановки у станции метро «Улица Скобелевская». Также они будут проезжать через Скобелевскую улицу.

Автобусы № 967, С916 и Н8 вместо Скобелевской улицы и заезда к станции метро «Улица Скобелевская» будут курсировать через улицы Поляны и Веневскую, уточнил заммэра.

Запустят дополнительные короткие рейсы автобуса № 523к до станции Бутово МЦД-2.

«Мы заботимся о том, чтобы поездки горожан всегда оставались быстрыми и комфортными, поэтому во время строительных работ корректируем трассы маршрутов. В будние дни по маршрутам, которые изменятся с 24 февраля, пассажиры совершают больше 18 тысяч поездок», — резюмировал Ликсутов.

Заммэра добавил, что задачей наземного городского транспорта является обеспечить удобные и быстрые поездки на всей территории столицы.

Автобусы, электробусы и трамваи помогают горожанам добираться до станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, а также к важным социальным, культурным и другим объектам, подчеркнул Ликсутов.

Как сообщало ИА Регнум, режим работы наземного транспорта в Троицком, Новомосковском, Западном и Юго-Западном административных округах Москвы изменили с 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На трёх автобусных маршрутах появились новые остановки. Это дало возможность горожанам комфортно перемещаться. В частности, появилась остановка «Институт урбанистики и глобального образования» на улице Панфёрова.

Часть автобусных маршрутов скорректировали после открытия МЦД-4 и новых станций Солнцевской линии метро.

Основной пассажиропоток в районах Переделкино, Солнцево, Говорово, Внуково и Пыхтино перешёл на рельсовый каркас. Часть автобусов с этих маршрутов направят на другие загруженные участки, добавили в Дептрансе.