Киев, 21 февраля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. В случае поставки Киеву американских истребителей F-16 эффект от этого будет ограниченным. Об этом 21 февраля заявил спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат в интервью агентству «Укринформ».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Игната, «все» ждут от F-16 «победы», однако он подчеркнул, что так не будет.

«Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, начнут работать в небе. Конечно, Россия будет на это реагировать соответственно», — сказал он.

При этом будет постепенно идти процесс подготовки лётчиков этих самолётов и увеличение их количества на Украине, уточнил украинский военный.

Он также отметил, что Киеву не поставят сразу 40, 70 или 120 истребителей F-16, и предупредил, что самые новые модификации истребителя Украина тоже не получит.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля представитель американских ВВС рассказал, что США намерены подготовить с мая по август 2024 года 12 украинских пилотов для управления истребителями F-16. Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас 18 февраля заявил, что первые истребители F-16 Киев может получить в июне 2024 года.

Спикер командования ВВС Украины 19 февраля признал, что украинские военные не смогут одновременно содержать и обслуживать западные самолёты разных типов. По его словам, из-за этого придётся сосредоточиться на американских истребителях F-16.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 6 декабря 2023 года заявляла, что в случае поставок Западом Киеву F-16 они станут законной целью для ВС России. Дипломат подчеркнула, что из-за возможной передачи Киеву истребителей риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО увеличатся.