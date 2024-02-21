Москва, 21 февраля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Проезд по скоростной автодороге М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга сделали бесплатным для грузовых беспилотников. Это следует из презентации замминистра транспорта России Дмитрия Баканова.

Зотов Алексей/TASS

Бесплатно пропускать беспилотные грузовики будут до конца 2024 года.

«С 19 января до конца года введён бесплатный проезд для ВАТС по М-11», — заявил Баканов, слова которого привёл ТАСС.

Сейчас на М-11 передвигаются шесть грузовых автомобилей КамАЗ и три — от «Сберавтотеха».

С начала эксперимента по беспилотным грузоперевозкам в июне 2023 года они проехали суммарно 1,8 млн и перевезли 181 тыс. кубометров груза. Баканов добавил, что к концу текущего года число курсирующих по трассе беспилотников вырастет до 43.

Как сообщало ИА Регнум, постановление о введении экспериментального правового режима на трассе М-11«Нева» для испытаний беспилотных грузовых автомобилей премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 23 октября 2022 года.

Испытания планировали проводить в рамках инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Участие в проекте принимают автопроизводители ПАО «КамАЗ» и НПО «СтарЛайн», перевозчики ООО «Глобалтрак Лоджистик», ПАО «Магнит», Х5 Logistics. Оператором инфраструктуры выступила госкомпания «Автодор».

В июне прошлого года по трассе М-11 начали курсировать беспилотные тягачи КамАЗ, управляемые искусственным интеллектом. Первый коммерческий груз из Санкт-Петербурга в Москву доставили 14 июня. Машины доехали без каких-либо происшествий.

Инициатива «Беспилотные логистические коридоры» на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом является пилотным проектом. Всего к 2030 году в правительстве рассчитывают сделать доступными для беспилотных автомобилей 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования.