Беспилотные грузовики смогут бесплатно ездить по М-11 «Нева» до конца года
Москва, 21 февраля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Проезд по скоростной автодороге М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга сделали бесплатным для грузовых беспилотников. Это следует из презентации замминистра транспорта России Дмитрия Баканова.
Бесплатно пропускать беспилотные грузовики будут до конца 2024 года.
«С 19 января до конца года введён бесплатный проезд для ВАТС по М-11», — заявил Баканов, слова которого привёл ТАСС.
Сейчас на М-11 передвигаются шесть грузовых автомобилей КамАЗ и три — от «Сберавтотеха».
С начала эксперимента по беспилотным грузоперевозкам в июне 2023 года они проехали суммарно 1,8 млн и перевезли 181 тыс. кубометров груза. Баканов добавил, что к концу текущего года число курсирующих по трассе беспилотников вырастет до 43.
Как сообщало ИА Регнум, постановление о введении экспериментального правового режима на трассе М-11«Нева» для испытаний беспилотных грузовых автомобилей премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 23 октября 2022 года.
Испытания планировали проводить в рамках инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Участие в проекте принимают автопроизводители ПАО «КамАЗ» и НПО «СтарЛайн», перевозчики ООО «Глобалтрак Лоджистик», ПАО «Магнит», Х5 Logistics. Оператором инфраструктуры выступила госкомпания «Автодор».
В июне прошлого года по трассе М-11 начали курсировать беспилотные тягачи КамАЗ, управляемые искусственным интеллектом. Первый коммерческий груз из Санкт-Петербурга в Москву доставили 14 июня. Машины доехали без каких-либо происшествий.
Инициатива «Беспилотные логистические коридоры» на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом является пилотным проектом. Всего к 2030 году в правительстве рассчитывают сделать доступными для беспилотных автомобилей 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования.