Москва, 21 февраля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Климатическая весна наступит в Москве в первой декаде апреля. Об этом 21 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Алексей Никольский /РИА Новости

По словам синоптика, возможность того, что март 2024 года окажется тёплым, крайне невелика.

«Сход снежного покрова — первая декада апреля. Понятно, что март — зимний месяц», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что прогноз погоды на весну и лето выпустят в период с 20 по 25 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Вильфанд предупреждал, что после нынешней снежной зимы в России время весеннего половодья будет непростым. При этом он уточнил, что пока рано делать какие-либо более конкретные прогнозы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 18 февраля сообщил, что в Москве обновился рекорд по высоте сугробов, достигшей 67 сантиметров. По его словам, рекорд для 18 февраля по снегу держался с 1966 года, когда их высота составляла 65 см.

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев 17 февраля отметил, что в Москве не стоит ждать раньше середины марта длительного потепления и настоящей весенней погоды. Он уточнил, что у синоптиков март является ещё зимним месяцем.