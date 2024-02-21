* — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Москва, 21 февраля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Закон о борьбе с пропагандой идей ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) не угрожает классической литературе в России, заявил глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

РИА Новости/Владимир Федоренко

«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, — по нашим законам о борьбе с ЛГБТ-пропагандой ничто не угрожает!» — написал он.

Депутат прокомментировал публикацию в СМИ заявления пресс-службы маркетплейса «Мегамаркет» об исключении из продаж книг, которые входят в чёрный список из более чем 250 наименований, разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли, в который в том числе попали произведения классиков.

Хинштейн сообщил, что список составили как рабочий вариант в 2022 году до принятия закона. В АКИТ тогда не знали, какие меры примут, и просто подготовились к худшему, заявил депутат. Он добавил, что общался с руководством «Мегамаркета», где сообщили, что не удаляли книг из продажи. В компании разбираются, почему пресс-служба сделала обратное заявление.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд России 30 ноября признал экстремистской деятельность международного общественного движения ЛГБТ и запретил её на территории страны на основании обращения Минюста. Министерство направило обращение в связи с тем, что неоднократно выявляло в деятельности этого движения признаки экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.