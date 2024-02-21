Казань, 21 февраля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился в Казани с главой Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, который прибыл на открытие международного турнира «Игры будущего».

Сергей Бобылев / POOL Источник: POOL Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик

Во время переговоров Путин поблагодарил президента за то, что тот приехал на открытие соревнований.

«Игры будущего — мероприятие гуманитарного характера, рады видеть здесь наших друзей», — заявил российский лидер на встрече.

Президент отметил, что молодые люди увлекаются такими видами спорта, и назвал соревнования добрым и хорошим мероприятием.

Лидеры также обсудили двусторонние отношения по ряду направлений, а также непростую ситуацию в республике.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Путин прилетел в Казань на открытие международного турнира «Игры будущего». В рамках поездки глава государства посетил Казанский авиационный завод. В Казани у российского лидера запланированы встречи с главами Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Международный турнир «Игры Будущего» будет проходить с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В нём примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран. Соревнования пройдут в 21 инновационной дисциплине: 16 в основной и 5 — в расширенной программе. Турнир поделят на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Талисманом спортивного мероприятия стала жар-птица Мира.

В видеообращении к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего» Путин заявлял, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России. Глава государства также выразил уверенность, что турнир вызовет отклик у миллионов людей.