Москва, 21 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Всероссийский центр для незрячих детей с выдающимися академическими способностями начал приём заявок для участия во вступительных испытаниях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Артем Геодакян/ТАСС

В учреждении дети получают возможность достичь первых успехов в науке без оглядки на особенности здоровья, уточнила она.

«Помимо обучения школьной программе, здесь ученики также могут определиться с будущей специальностью. Сейчас мы начинаем приём заявок на обучение в новом учебном году», — добавила Ракова.

Она рассказала, что вступительные испытания пройдут в два этапа. По их итогам восемь одарённых ребят из разных регионов страны будут учиться в центре. Они попадут на очное отделение в шестой класс.

Заммэра указала, что отборочные мероприятия разработал федеральный Институт коррекционной педагогики. Учитывая особенности образовательного процесса в центре, классы рассчитаны на восемь учеников.

На первом этапе участники испытаний пройдут онлайн-тестирование. Оно одновременно состоится для всех российских регионов с учётом часовых поясов. Материалы для тестирования, напечатанные шрифтом Брайля, приходят в регионы заранее, рассказала Ракова.

На втором этапе, в июне, состоится онлайн-собеседование. За прохождение испытаний дети получат баллы. От их количества зависит дальнейшее решении комиссии о поступлении, отметила заммэра.

Ракова напомнила, что в прошлом году во Всероссийский центр для одаренных незрячих детей приняли восемь школьников из Хабаровского и Красноярского краёв, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей, а также Москвы.

Нынешние ученики уже отметились призами и наградами на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку, английскому языку, географии и истории, а также московской олимпиады школьников по истории и по экологии, рассказала заместитель мэра. В седьмом классе дети начали изучать второй иностранный язык — итальянский.

Кроме изучения общеобразовательной программы, они участвуют в творческих, спортивных и музыкальных проектах и конкурсах, подчеркнула Ракова.

В прошлом году ученики по субботам посещали занятия по актёрскому мастерству в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой. Итогом занятий стал отчётный спектакль, напомнила заммэра.

В свою очередь, ученики Всероссийского центра для одарённых незрячих детей стали лауреатами международного проекта фестивалей-конкурсов культуры, искусства, науки и образования «София — Русь» в номинации «Вокал».

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля ко Дню российской науки молодым учёным вручили премии правительства Москвы. Специалисты и научные коллективы получили 50 премий по два миллиона рублей, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лауреатами премии за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях стали 76 человек.

Заместитель мэра отметила, что благодаря премии о своих разработках смогли заявить уже более 7 тыс. исследователей. Все они, по словам Раковой, получили гранты на 686 млн рублей.

Конкурс на соискание премии правительства Москвы молодым учёным проводят с 2013 года. На получение наград могут претендовать столичные учёные в возрасте до 35 лет включительно и доктора наук — до 40 лет.

В 2019 году по предложению мэра Сергея Собянина размер одной премии увеличили с 1,5 млн до двух миллионов рублей.