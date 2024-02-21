Челябинск, 21 февраля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Прокуратура Челябинской области проверяет информацию о плохом обращении медработников детской больницы Копейска с двухлетней сиротой. Очевидцы утверждают, что девочку бросили одну, держат взаперти в палате и постоянно кричат на неё за любую шалость. Журналисты ИА Регнум поговорили с девушкой, которая лежала с малышкой в одной палате. Она рассказала свою версию произошедшего. Администрация больницы заявила ИА Регнум, что ребёнок находится под постоянным наблюдением, а любознательных взрослых к ней не пускают для её же безопасности.

Кадр из видео

19 февраля в одном из пабликов города Копейска появилось видео, записанное в стационаре местной детской городской больницы. Запись длится всего 20 секунд, на кадрах видно, как маленькая девочка сидит на стуле в больничной палате за стеклянной дверью, перебирает в руках свой ботиночек и болтает ножками. При этом автор видео утверждала, что на кадрах двухлетняя девочка, попавшая в больницу из дома малютки, и в медучреждении к ней очень плохо относятся: запирают одну в палате, не пускают к ней взрослых, а медсёстры кричат по любому поводу.

«Девочка находится одна в большой палате без присмотра. Отношение медперсонала просто никакое. Она предоставлена сама себе. Очень жалко таких деток, которых НЕДОматери бросают! Почему не предоставляют нянек маленьким деткам?! Персонал просто ругает её за то, что она там постельное перевернула! Что она там стулья таскает по палате! Что просто ребёнок требуют внимания, заботы и любви! К ней зайти не пускают, чтобы просто побыть и чтобы была под присмотром!» — говорилось в сообщении.

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Под постом быстро стали множиться комментарии неравнодушных людей, они стали обращаться за разъяснениями в саму больницу и в правоохранительные органы. Вскоре ситуацию взяли на контроль в прокуратуре и аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области. Сейчас по факту публикации проводится проверка. ИА Регнум связалось с одной из пациенток больницы, которая лежала в палате с девочкой-сиротой, снятой на видео. 26-летняя Анна Ш. рассказала, что не заметила со стороны медсестёр плохого отношения к ребёнку.

«Я лежала сутки с грудным ребёнком в одной палате с этой малышкой. У неё кашель был, сопли. Персонал за ней ухаживал, к ней заходили, мыли её, проводили процедуры. Девочка не разговаривает, но на контакт идёт, к незнакомым людям хорошо и открыто относится. Мне никто не мешал с ней общаться, да и чтобы кто-то кричал на неё, я не видела», — рассказала Анна.

Когда женщина с ребёнком выписывалась из больницы, девочка плакала. Видео в Сети появилось уже после того, как Анна с ребёнком вернулись домой. Но её слова подтверждают и другие комментаторы.

«Видели эту девочку, но у меня сложилось впечатление, что, наоборот, за ней хорошо ухаживают. Она чистенькая. Медсестра её на руках носила. Только сразу понятно, что девочка без мамы: тихая такая, и взгляд не как у других детей», — отметила Анастасия Ш.

ИА Регнум обратилось к представителям администрации медучреждения за разъяснениями.

«Девочка находится в отдельной палате, данная палата оборудована прозрачными перегородками и дверью и расположена напротив сестринского поста для обеспечения круглосуточного наблюдения медицинским персоналом. Уход за девочкой осуществляется медицинскими сёстрами палатными (постовыми). Медсестра на посту всегда видит ребёнка, его кормят, за ним убирают. В палате имеются две коробки с игрушками и поддерживается порядок», — объяснили в Детской городской больнице города Копейска.

В больнице так же рассказали, что допуск к маленьким пациентам взрослых не из числа медицинских работников или опекунов ребёнка невозможен. На это есть ряд причин.

«У нас карантин, мы никого не допускаем к больному ребёнку. Нужно понимать, что для того, чтобы попасть в палату, человек должен быть безопасен в первую очередь для ребёнка, анализы сдать. У нас нет оснований пускать чужого человека в стационар. У этого ребёнка есть законные представители, они имеют право на посещение. Ребёнок получает лечение, иммунитет ослаблен, ему такие случайные посетители могут любую инфекцию принести, корь или грипп например, сейчас везде эпидемии. За ним ухаживают медицинские работники, которые имеют медосмотры, обследованы, соблюдают санитарно-эпидемиологические требования», — подчеркнули в медицинском учреждении.

Проверка по данному инциденту продолжается, правоохранителям предстоит поговорить со свидетелями и персоналом больницы.