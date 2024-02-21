Москва, 21 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Украинские неонацисты не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

РИА Новости/ Александр Кряжев

«Столь вопиющее святотатство и циничное глумление над памятью наших бойцов <…> не останутся без ответа», — говорится в заявлении.

Так, один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал с Украины и реализовывал через местные соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским военным.

Захарова в очередной раз акцентировала внимание на том, что представители киевского режима используют боевые действия ради собственного обогащения. Киевский режим, как подчеркнула дипломат, занимается контрабандой оружия, грабит музеи и святыни, чтобы распродать культурные ценности за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток. Президент при этом уточнил, что оттуда вооружение распространяется по всему миру.

Также зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что западное оружие, переданное Киеву, активно применяется в Израиле. Он подчеркнул, что киевский режим и раньше торговал всем, что получал, включая газ и другие материалы.

Помимо этого, сообщалось, что украинцы продают на чёрном рынке взрывчатку и другое западное оружие, в том числе заряды C4.