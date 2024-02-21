Москва, 21 февраля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Российские учёные создали 20-кубитный квантовый компьютер. В 2024 году также планируется создание 50-кубитного, сообщил сооснователь Российского квантового центра, советник гендиректора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«В рамках дорожной карты по квантовым вычислениям мы разработали 20-кубитный квантовый компьютер. Мы его реализовали на ионной платформе. Также у нас есть 25-кубитный компьютер на атомной платформе… У нас есть планы от 50 до 100 кубитов. До конца этого года должны успеть 50 сделать. Посмотрим, может быть, получится и больше», — рассказал Юнусов в интервью ТАСС.

При этом советник отметил, что в будущем больше внимания станут уделять производительности машины и меньше — числу кубитов.

«Чем дальше, тем сложнее будет сравнивать разные платформы. 100 атомов — это лучше, чем 30 ионов, нет? А ответ кроется в том, смотря какие 30 ионов у вас и смотря какие 100 атомов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по развитию высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления» назвал развитие квантовых вычислений путём к технологическому суверенитету страны. На тот момент, по его словам, одним из ключевых результатов реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичной отрасли было создание прототипа 4-кубитного ионного квантового процессора. На нём уже продемонстрировали операции с использованием уникальной отечественной технологии — кудитов — многоуровневых носителей информации. Чернышенко назвал её уникальной и добавил, что ей обладают лишь три страны в мире и Российская Федерация в их числе.

«Росатом» начал отвечать за развитие квантовых вычислений в России в 2021 году. 10 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов запустили обсуждение текста и независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления правительства «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на создание прототипов квантовых процессоров в соответствии с мероприятиями дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления».