Лобня, Московская область, 21 февраля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Пресс-служба ФСБ 21 февраля опубликовала видео задержания подозреваемого в минировании машины в Лобне Московской области.

ФСБ России. Кадр из видео

На кадрах видно, как мужчина положил пакет под автомобиль, припаркованный возле здания, и ушёл. После этого его задержали.

«Мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле одного из административных зданий городского округа Лобня», — сообщили в ведомстве

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По информации ФСБ, задержанный выполнял задание украинских спецслужб. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Теракт» и «Госизмена».

РЕН ТВ, ссылаясь на источник, сообщил, что предотвратить теракт в Лобне помог ранее задержанный за диверсию, он поджигал релейные шкафы.

Как сообщало ИА Регнум, взрывное устройство в Лобне обнаружили 19 февраля. Автомобиль Skoda Yeti, под который его заложили, стоял на улице Дружбы, возле дома №6. Жителей находящихся рядом домов временно эвакуировали, соседние улицы перекрыли. После этого специалисты обезвредили опасную находку.