Москва, 21 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Украинские неонацисты, терпя провал на поле боя, вымещают злобу и бьют по гражданским в России, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой об украинском кризисе.

Павел Колядин/ТАСС

«Терпя провал за провалом на поле боя, яркое подтверждение чему недавнее освобождение Авдеевки, они вымещают свою злобу на ни в чем не повинных людях», — говорится в заявлении.

В качестве примера Захарова привела атаки ВСУ по мирным жителям Белгорода и Донецка. Как напомнила официальный представитель МИД, 15 февраля, используя РСЗО «Вампир», украинские военные вновь нанесли массированный удар по Белгороду. В результате погибли семь человек, среди которых был четырёхмесячный ребенок. Ещё 19 человек получили ранения.

Затем, 20 февраля ВСУ с использованием крупнокалиберной артиллерии и американской РСЗО HIMARS атаковали жилые кварталы в Киевском районе Донецка. В результате повреждение получила Центральная городская библиотека.

Более того, украинская армия не прекратила атаковать территорию России с помощью дронов. Захарова заявила, что только 17 февраля российские силы ПВО уничтожили 33 украинских дрона над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областями.

МИД пообещал, что причастных к атакам установят и привлекут к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим регулярно пытается атаковать Белгородскую область, нанося удары по гражданским объектам и мирным жителям. 15 февраля ВСУ нанесли удар из западной системы РСЗО RM-70 Vampire по Белгородской области. Как сообщали в Минобороны, российская система ПВО сбила 14 реактивных снарядов.

Основные удары пришлись по южной части города. Снаряд упал на стадион одной из школ, повреждения получило здание торгового центра. Взрывной волной у ТЦ убило сразу двух человек.

Захарова тогда назвала удар ВСУ по Белгороду очередным терактом. Дипломат подчеркнула, что Россия обязательно вынесет обсуждение этого удара на рассмотрение профильных международных организаций, включая СБ ООН.