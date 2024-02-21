Лондон, 21 февраля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. ВМС Великобритании провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II, в результате которого чуть не погиб министр обороны Грант Шэппс, сообщил The Sun.

MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Ракета дала осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки», — говорится в материале.

В тот момент на атомной субмарине HMS Vanguard находился министр обороны Шэппс вместе с адмиралом.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что во время учений 30 января 2024 года у побережья Флориды произошла непредвиденная ситуация. В британском ведомстве сообщили, что ракету Trident II подняли в воздух с помощью сжатого газа, но ускорители первой ступени не включились, и 58-тонная ракета, оснащенная фиктивными боеголовками, упала в океан и затонула. При этом минобороны назвало эффективными силы ядерного сдерживания страны.

Предыдущее испытание Trident II тоже закончилось неудачей

Великобритания осуществила пуск 12 ракет Trident II с тех пор, как это оружие поступило на вооружение Королевского флота в 1994 году. Однако два последних испытания провалились. Так, предыдущая осечка произошла в июне 2016 года. Ракету запустили с борта HMS Vengeance. Тогда произошло возгорание ракетных ускорителей. Позже правительство Терезы Мэй обвинили в сокрытии неудавшегося пуска.

Однако производитель ракеты, компания Lockheed Martin, заявила, что Trident II остаются самыми передовыми баллистическими ракетами в мире. Последний успешный запуск в Великобритании состоялся в октябре 2012 года. С 1989 года ВМС Великобритании провели 191 испытание ракеты. В последнее время пуски ракет случаются реже, потому что каждая ракета стоит более 17 млн фунтов стерлингов.

Размещение США ядерного вооружения на территории Великобритании

Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона 26 января сообщала, что США впервые за 15 лет намерены разместить ядерное вооружение на территории Великобритании. Этот шаг в минобороны объяснили якобы ростом угрозы со стороны России. В Пентагоне от официальных комментариев при этом отказались.

Предполагалось, что в планах Вашингтона разместить ядерные боеголовки на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. Их мощность в три раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

В феврале заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в этой связи отметил, что власти США заблуждаются, если полагают, что размещение американского ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию. Он подчеркнул, что Москва найдёт средства этому противостоять. Заместитель главы МИД добавил, что размещать своё ядерное оружие в других странах Россия не намерена.