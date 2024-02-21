Москва, 21 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Маяки в ДНР, сообщил 21 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — заявил генерал-лейтенант.

В ведомстве уточнили, что на донецком направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и поразили подразделения 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад, а также 241-й бригаде теробороны ВСУ. Российские бойцы нанесли удары по подразделениям украинской армии в районах населённых пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка.

Потери украинской армии за сутки на этом направлении составили свыше 425 военных. Российские военные также уничтожили два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Как 21 февраля передавало ИА Регнум, российские артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления беспилотников и склад с моторными лодками украинской армии на правом берегу Днепра. В российском оборонном ведомстве сообщили, что точным огнём по заданным координатам российские силы уничтожили пункт управления БПЛА и склад моторных лодок, в котором хранилось восемь плавсредств.