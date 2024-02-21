Москва, 21 февраля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки заняли улучшили позиции на авдеевском и донецком направлениях. Об этом 21 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников /РИА Новости

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции», — сказал он.

Военный уточнил, что армия России нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике украинских войск у Розовки и Водяного в ДНР, а также отразила семь попыток контратак ВСУ у Ласточкино, Кирово и Первомайского в ДНР.

За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 450 военных, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, РСЗО «Град» и гаубицу Д-30, отметил Конашенков.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий отразили контратаку противника в районе населённого пункта Новозлатополь Запорожской области», — добавил он.

По словам военного, ВС России нанесли удары по украинским позициям у Владимировки и Старомайорского в ДНР.

ВСУ за сутки лишились на южнодонецком направлении до 210 бойцов, двух танков, трёх автомобилей и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, уточнил официальный представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Конашенков заявил, что украинские войска за сутки потеряли свыше 395 бойцов на донецком направлении. По его словам, армия России за это же время улучшила положение по переднему краю на этом направлении.

Официальный представитель Минобороны 18 февраля рассказал, что ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении свыше 275 военных. Украинская армия также потеряла две боевые машины пехоты и гаубицу Д-30.