Москва, 21 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за последние сутки потеряли на купянском направлении в зоне спецоперации до 30 военнослужащих, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация», сообщил 21 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он доложил, что подразделения Западной группировки войск Вооружённых сил России нанесли удары по позициям четырёх бригад ВСУ, находившимся возле населённых пунктов Чугуновка в Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Также российские бойцы за сутки отразили пять контратак штурмовиков ВСУ возле села Синьковка в Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля Минобороны сообщило, что экипажи российских танков Т-72Б3М на купянском направлении уничтожили взводные опорные пункты ВСУ, а также живую силу украинской армии. В министерстве подчеркнули, что танкисты также ежедневно помогают не передовой удерживать оборону, нанося удары по украинским силам.

20 февраля Конашенков доложил, что на купянском направлении российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы за сутки нанесли удары по выпущенным в Германии САУ Panzerhaubitze 2000, орудию М119 американского производства и по трём САУ «Гвоздика». Российские бойцы отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ, потери украинской стороны составили 40 военных.