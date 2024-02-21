Москва, 21 февраля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Украинский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы российского певца, депутата Госдумы Дениса Майданова за песню «Сарматушка».

Михаил Воскресенский/РИА Новости Денис Майданов

Это произошло через неделю после выхода песни в день РВСН 17 декабря 2022 года. Песней он хотел поддержать ракетные войска, поднять дух российского народа, а также напомнить Западу, что России бессмысленно угрожать.

Майданов отверг прозвучавшие обвинения в том, что он угрожает ядерным оружием. Никаких угроз не было, просто песня напомнила о том, что оно у России есть, отметил он.

«Но всё-таки Запад не выдержал, на Украине состоялся какой-то суд, и мне тут же прилетело 15 лет с конфискацией за эту песню, буквально через неделю после выхода песни», — рассказал Майданов в интервью «360».

Текст «Сарматушки» Майданов написал совместно с политиком Дмитрием Рогозиным. Песня посвящается российскому военному комплексу шахтного базирования «Сармат». В песне упоминаются США и бандеровцы.

Минобороны 20 апреля сообщило о первом успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Сармат» с космодрома Плесецк. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 1 сентября заявил, что «Сармат» поставили на боевое дежурство.

Как заявил 20 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, работы по «Сармату», а также комплексам «Пересвет» и «Посейдон», находятся на завершающей стадии.