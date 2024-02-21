Вашингтон, 21 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден раскритиковал бывшего американского лидера и своего оппонента в предвыборной кампании Дональда Трампа за то, что тот во всём «вечно винит Америку». Действующий глава Белого дома 21 февраля разместил соответствующий видеоролик в соцсети X (ранее Twitter).

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Байден обрушился на Трампа с критикой за слова о том, что США не станут защищать союзников по НАТО, «не заплативших по счетам», при якобы возможном нападении на них России. По словам президента США, такие заявления «поощряют плохое поведение».

Недовольство действующего американского лидера также вызвал комментарий экс-президента по поводу смерти блогера Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности) о том, что эта ситуация заставляет Трампа обратить более пристальное внимание на положение дел в США.

«Почему Трамп вечно винит Америку?» — задался вопросом Байден.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля телеканал CNN сообщил, что действующий президент США поручил помощникам в предвыборном штабе представить Трампа невменяемым и непригодным для выдвижения на должность лидера страны. Для этого Байден велел привлечь внимание общественности к «подстрекательским комментариям» экс-президента.

Ранее в этот же день председатель национального комитета республиканцев Ронна Макдэниел заявила о глубокой тревоге у большого числа американцев по поводу снижения когнитивных способностей Байдена. Она напомнила, что действующий президент страны не менее девяти раз публично говорил об общении с умершими или несуществующими людьми, а путаница в его речах превратилась в обычное явление.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 февраля заявил, что российская сторона не питает иллюзий насчёт какой-либо смены курса Вашингтона относительно Москвы. Он подчеркнул, что российская сторона будет работать с любым президентом США, которому окажут доверие американцы.