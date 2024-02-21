Сочи, Краснодарский край, 21 февраля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Российский и казахский певец Анатолий Цой (TSOY) выступит на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет 29 февраля — 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. TSOY — резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года, победитель первого сезона шоу «Маска» на НТВ и экс-солист группы MBAND. Он является обладателем премии ТЭФИ за проект «‎Саранхэ». Среди его популярных работ — совместная песня с Григорием Лепсом «Феникс», «Гори» с Natan и «Ты верни мне ее, Москва!» с Любовью Успенской. Кроме того, Анатолий Цой является участником первого и второго сезона реалити-шоу «‎Звезды в Африке» на ТНТ.

«Инсайт Люди» Анатолий Цой

«Молодым артистам необходимо предоставлять площадки и возможности для развития. Они должны проявлять себя и транслировать искренность, ведь люди ее чувствуют. Быть таким, какой ты есть на самом деле — ключ к успеху», — рассказал певец.

TSOY выступит на квартирнике в доме молодежи «Вызов» на федеральной территории «Сириус». Дом молодежи будет организован во время Всемирного фестиваля молодежи продюсерским центром «Инсайт Люди» и объединит не только молодых ученых, но и популярных блогеров, артистов театра, кино и цирка. На протяжении всего фестиваля молодежи дом молодежи «Вызов» займёт одно из центральных мест на территории «Сириус», включая в себя как деловую, так и развлекательную программы. Это место, где пройдут цирковые мастер-классы, форум кинематографистов, квартирники музыкантов и артистов «Инсайт Люди», хакатон, а также шахматный турнир. Кроме того, Школа иннопрактики совместно с Санкт-Петербургской академией художеств организует арт-проект «Лица фестиваля», зону художественной мастерской и совместно с Академией танца Бориса Эйфмана фестиваль «Глобальные ценности». Гости смогут записать свою видеовизитку и принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» на ТНТ.

Анатолий Цой уверен, что Всемирный фестиваль молодежи станет «потрясающей возможностью для молодых ребят, которые готовы заявить о себе и рассказать о своих достижениях на всю страну».

Во Всемирном фестивале молодежи примут участие более 20 тысяч молодых лидеров со всего мира. Все мероприятия будут посвящены смыслам ВФМ-2024, таким как ответственность за судьбу мира, многонациональное единство, равный доступ к возможностям и другие. Ознакомиться с полной программой мероприятия можно на сайте https://fest2024.com/.

«Инсайт Люди» — это продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. ТНТ и НТВ также входят в «Газпром-Медиа Холдинг».