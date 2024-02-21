Умер военный блогер Андрей Морозов, известный под позывным Мурз
Донецк, 21 февраля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Скончался российский военный блогер Андрей Морозов. О его смерти 21 февраля сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Telegram-канал «Нам пишут из Янины»
Российский военный блогер Андрей Морозов
Морозов вёл Telegram-канал о событиях в зоне спецоперации и был известен общественности под псевдонимом Мурз.
«Спи спокойно, Мурз», — написал Кофман в своём Telegram-канале
У Морозова было более 100 тыс. подписчиков.