Донецк, 21 февраля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Скончался российский военный блогер Андрей Морозов. О его смерти 21 февраля сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Telegram-канал «Нам пишут из Янины» Российский военный блогер Андрей Морозов

Морозов вёл Telegram-канал о событиях в зоне спецоперации и был известен общественности под псевдонимом Мурз.

«Спи спокойно, Мурз», — написал Кофман в своём Telegram-канале

У Морозова было более 100 тыс. подписчиков.