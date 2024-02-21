Штат Южная Каролина, США, 21 февраля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Экс-президент США и претендент на второй срок на должность главы Белого дома Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной», которая победила Гитлера и Наполеона. Он заявил об этом в эфире Fox News во время выступления в Южной Каролине.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Вы действительно противостоите военной машине в России. Россия, что они сделали? Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Да, они военная машина», — заявил Трамп.

Кроме того, в эфире телеканала претендент на пост главы Штатов отметил, что при его президентстве не произошла бы российская спецоперация. Он добавил, что будет призывать именно Европу оказывать Украине больше помощи.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению западных СМИ, Дональд Трамп в случае переизбрания на новый президентский срок будет добиваться начала мирных переговоров между Украиной и Россией. Утверждается, что его советники обсуждают вопрос, как «посадить за стол переговоров» президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского. По словам одного из советников экс-президента США, побудить Киев к началу переговоров с Москвой могут обещания прекратить оказывать военную помощь ВСУ. Кроме того, по мнению прессы, Трамп намерен сократить обязательства США перед некоторыми странами НАТО.