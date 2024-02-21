Казань, 21 февраля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 февраля посетил Казанский авиазавод, осмотрел четыре модернизированных ракетоносца Ту-160М, а также поднялся в кабину и сел за штурвал одного из них.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин посещает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова

По прилёте в Республику Татарстан Путин посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова и побывал в одном из новых цехов. Глава государства поднялся в кабину одного из бортов. Там он провёл около 10 минут.

Путин узнал, что у ракетоносца пока нет имени, и предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Как заявил российский лидер, Шаймиев — человек, который много сделал для России.

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Помимо этого, глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении новых кадров.

В январе 2018 года Путин посещал Казанский авиационный завод. Тогда он пообщался с рабочими и пилотами самолёта Ту-160М.

Ракетоносец Ту-160М — это глубокая модернизация стратегического бомбардировщика Ту-160, созданного в 1970-х годах. Ту-160М способен развивать впечатляющую для такого гиганта скорость — до 2000 км/ч. Самолёт может с легкостью отрываться от перехватчиков и преодолевать зону ПВО противника.

Президент 21 февраля прилетел в Казань, где он проведёт встречи с рядом зарубежных лидеров и примет участие в открытии международного турнира «Игры будущего». В частности, российский лидер встретится с главами Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана.

Международный турнир «Игры будущего» продлится до 3 марта 2024 года. В нём примут участие более 260 опытных команд и свыше 2000 спортсменов из разных стран.