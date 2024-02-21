Якутск, 21 февраля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Два колёсных вездехода «Бэргэн» направят в ближайшие дни в зону спецоперации, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства Якутии.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Оперативный штаб Якутии на этой неделе направит в зону проведения специальной военной операции два колёсных вездехода (снегоболотоход) «Бэргэн» с противоосколочной защитой», — сообщили в пресс-службе.

По словам регионального министра по делам гражданской обороны Дмитрия Лепчикова, у этих вездеходов закрытый кузов, на который навешивают бронированные листы. Грузоподъемность «Бэргэна» превышает тонну. Чиновник отметил, что снегоболотоходы пройдут в зоне СВО испытания в боевых условиях.

«Кроме того, в полном объёме в опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР доставлены подарочные наборы для участников СВО ко Дню защитника Отечества», — сказал Лепчиков.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля в Туле президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками оборонных предприятий заявил, что вклад оборонной отрасли в развитие страны будет увеличиваться. Президент отметил, что производство бронезащиты для участников СВО выросло в десять раз.

Путин 10 января совершил поездку на Чукотку. По Анадырю он передвигался на снегоболотоходе «Хищник» тюменского производства. Как рассказал позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, машина требует доработки. При этом он отметил хорошо работающий двигатель машины.