* Шендерович — запрещённая в России организация

Москва, 21 февраля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Писатель Виктор Шендерович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) согласился отправлять гонорары ВСУ. Видеозапись разговора пранкеры разместили в Telegram-канале.

РИА Новости/ Максим Богодвид Писатель и журналист Виктор Шендерович

Уехавший из России писатель, думая, что разговаривает с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, выразил готовность отправлять гонорары ВСУ, так как его дочь убедила, что «сборы на воинов — это тот же самый гуманитарный аспект».

«Разумеется, вся материальная сторона, если будет собираться… Для меня нет ограничений. В какой-то момент меня убедили, что сборы на воинов — это сохранение жизней», — заявил Шендерович.

Помимо этого, писатель заявил, что этот вопрос оставит полностью на решение организатора. По его словам, он бы предпочёл поделить средства между гуманитарной и военной частями, «чтобы было красиво».

В разговоре Шендерович также заявил, что якобы скоро настанет время, когда Украина получит Крым и Донбасс. По его мнению, либералы тогда якобы вернутся в Россию, чтобы объяснять, что Запад и Украина ни в чем не виноваты. Шендерович также признал, что на Западе релокантов определили в людей «второго сорта».

Как сообщало ИА Регнум, в январе живущая в Германии писательница Людмила Улицкая в разговоре с Вованом и Лексусом, которые также представились Ермаком, заявила, что часть гонораров от проданных в России книг переводит ВСУ. Вместе с тем писательница призналась в симпатии к главе киевского режима. Она также заявила, что Украина якобы «имеет право на осуществление терактов», русских в Крыму назвала асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова неугодных Киеву граждан.

В декабре российские пранкеры разыграли писателя Бориса Акунина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, внесён в реестр иноагентов). Он признался им, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских дронов на российские города.

Также в декабре Вован и Лексус разыграли писателя Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Он в разговоре заявил, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийств русских. Писатель рассказал о планах стать гражданином США. Однако готов преподавать и выступать на Украине.