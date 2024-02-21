Лондон, 21 февраля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Французская продовольственная компания Danone намерена продать свои активы в России молочному предприятию «Вамин Татарстан». Об этом сообщила Financial Times.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

В материале уточняется, Danone планирует продать дочернюю компанию Life & Nutrition. Покупатель «Вамин Татарстан» принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову, сообщила газета.

По данным журналистов, компания Мингазова согласна заплатить 17,7 млрд руб. за получение контроля над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд из этой суммы направят на погашение долга этого подразделения в России, а остальная часть пойдёт на оплату доли Danone.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Генеральным директором назначили заместителя председателя правительства Чечни, министра сельского хозяйства республики Якуба Закриева.

В декабре 2023 года та же Financial Times писала, что новое руководство «Данон Россия» ведёт дела профессионально и без «вытаскивания оружия». Издание отметило, что обязанности гендиректора компании продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, который занимал этот пост с 2017 года. Он и другие управленцы поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий.

Глава государства в июле 2023 года во время Петербургского международного экономического форума отметил, что под многими зарубежными брендами уже давно продаётся продукция, которая производится на отечественных мощностях и по сути — это российские товары, только с иностранным логотипом. При этом Путин отметил, что власти никогда никого не выгоняли с отечественного рынка, даже наоборот предлагали западным компаниям подумать о последствиях. Как уточнил президент, замещение транснациональных компаний стало стимулом для экономики России.