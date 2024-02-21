Путин прибыл в Казань
Казань, 21 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где он проведёт встречи с главами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран, а также примет участие в открытии международного турнира «Игры будущего».
Кроме того, известно, что глава государства также посетит Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, в ходе которого примет участие в церемонии открытия «Игр будущего». Отмечалось, что в Казань также прибудет ряд лидеров других стран.
Ранее в этот же день пресс-служба узбекского лидера сообщила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет с рабочим визитом в Казань, где примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Он также встретится с президентом России.
В понедельник, 19 февраля, стало известно, что в церемонии открытия «Игр будущего» примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров. Вечером 20 февраля Путин рассказал, что 21 февраля приедет в Казань, где проведёт встречи с рядом лидеров других стран.
Международный турнир «Игры Будущего» будет проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В нём примут участие более 260 опытных команд и свыше 2000 спортсменов из разных государств. Талисманом мультиспортивных соревнований стала жар-птица Мира, которую создали студенты из Татарстана.