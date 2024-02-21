Казань, 21 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где он проведёт встречи с главами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран, а также примет участие в открытии международного турнира «Игры будущего».

Максим Стулов/РИА Новости

Кроме того, известно, что глава государства также посетит Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, в ходе которого примет участие в церемонии открытия «Игр будущего». Отмечалось, что в Казань также прибудет ряд лидеров других стран.

Ранее в этот же день пресс-служба узбекского лидера сообщила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет с рабочим визитом в Казань, где примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Он также встретится с президентом России.

В понедельник, 19 февраля, стало известно, что в церемонии открытия «Игр будущего» примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров. Вечером 20 февраля Путин рассказал, что 21 февраля приедет в Казань, где проведёт встречи с рядом лидеров других стран.

Международный турнир «Игры Будущего» будет проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В нём примут участие более 260 опытных команд и свыше 2000 спортсменов из разных государств. Талисманом мультиспортивных соревнований стала жар-птица Мира, которую создали студенты из Татарстана.