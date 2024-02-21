Москва, 21 февраля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Российских добровольцев на специальной военной операции со стажем от полугода нужно освободить от последующей срочной службы. С таким предложением выступила рабочая группа по СВО.

Сергей Аверин/РИА Новости

Доклад, в котором рабочая группа предложила новые меры поддержки участников спецоперации и их семей, направили президенту России Владимиру Путину, сообщил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Он уточнил, что все инициативы выработали с учётом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.

Кроме того, рабочая группа предложила не учитывать место прописки участника спецоперации при назначении региональных мер поддержки его родителям, обеспечить сохранение прав участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования.

Также рабочая группа по вопросам СВО рекомендовала снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и предложила не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам большой пресс-конференции и прямой линии президента, которая состоялась 14 декабря 2023 года, глава государства поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции. Правительство должно предоставить доклад до 1 марта.

В декабре 2023 года Путин предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку. Президент подчеркнул, что депутаты Госдумы должны одобрить такие поправки «на 100%».

На встрече с доверенными лицами кандидат в президенты России Владимир Путин пообещал решить проблему с социальными выплатами, когда братья и сёстры погибших участников спецоперации получают пособия, а дети после 23 лет — нет.