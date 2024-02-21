Москва, 21 февраля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Ученик школы №2107 в центре Москвы 20 февраля умер, когда шёл на урок вместе с педагогом. Об этом сообщила в беседе с «РИА Новости» директор образовательного учреждения Елена Наумова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Прибывший на место экипаж скорой помощи не смог помочь ребёнку.

«Ученик третьего класса, направляясь в кабинет на урок английского языка в сопровождении педагога, потерял сознание. Была незамедлительно вызвана скорая помощь. К сожалению, несмотря на усилия врачей и весь проведенный комплекс реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось», — пояснила Наумова.

Директор школы рассказала, что одноклассникам мальчика окажут психологическую поддержку. Сейчас с детьми работают специалисты. Руководитель учебного заведения выразила соболезнования родным ребёнка и пообещала помощь и психологическую поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября в красноярской школе скончался 11-летний подросток. Трагедия произошла в школе №83. Ученик пятого класса умер на уроке физкультуры.

Ребёнку стало плохо во время бега по кругу. Мальчик побледнел и потерял сознание. Первую помощь ему оказали учителя и школьный врач. Прибывшие сотрудники бригады скорой помощи попытались реанимировать школьника, однако спасти его не удалось. В итоге медики констатировали смерть ученика.