Бразилиа, 21 февраля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Нормализация отношений России с европейскими странами в ближайшем будущем маловероятна. Об этом в интервью газете O Globo заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Алексей Майшев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Российский министр напомнил, что страны Евросоюза сами себе навязали вражду с Россией и теперь им самим надо решить, что делать с этим выбором.

«Учитывая настрой Брюсселя нанести нам «стратегическое поражение», говорить о перспективах восстановления отношений не приходится», ― указал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в случае отказа европейских государств от русофобского курса и появления реалистичных идей о новых принципах отношений Россия готова их изучить и определится исходя из собственных национальных интересов.

Также Лавров заявил, что Москва не питает иллюзий и не ждёт того, что антироссийский курс США в перспективе изменится.

Глава МИД отметил, что США рассматривают Россию как противника и угрозу, а предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений.

При этом, заверил Лавров, в России готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ.

Президент России Владимир Путин 16 февраля заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, однако Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам. Он подчеркнул, что Запад любыми средствами пытается сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции.

Глава государства 20 февраля заявил, что планы недоброжелателей России по её изоляции провалились. Он добавил, что Россия переживает особое время и его новизна в том, чтобы вывести страну на другой уровень развития. Кроме того, РФ качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе.