Варшава, 21 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Польша введет новые ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины, если Киев не сможет договориться с Варшавой по условиям поставок, заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села страны Михал Колодзейчак 20 февраля на телеканале Polsat.

EPA/ТАСС Польские фермеры блокируют дороги и КПП на границе с Украиной в рамках всеобщей акции протеста

«Мяч на стороне Украины. Либо вы договоритесь с Польшей, либо нам придётся ввести новые ограничения на ввоз украинских товаров», — заявил он.

Колодзейчак добавил, что в скором времени должны пройти переговоры главы польского аграрного министерства Чеслава Секерского с его украинским коллегой Николаем Сольским. В Варшаве сделают выводы на основании того, как они завершатся, отметил замминистра.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года польские водители стали перегораживать дороги возле автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот, введённых для украинских перевозчиков. Участники акции заявили, что польский аграрный сектор страдает из-за чрезмерного потока украинских товаров.

Акции продолжились и в 2024 году. Активисты стали свозить к пункту пропуска «Дорохуск» на границе с Украиной автомобильные покрышки и сено, грозясь поджечь их в знак протеста. Профсоюз «Солидарность» сообщил, что польские фермеры 20 февраля заблокируют все погранпереходы на украинской границе.

В январе 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил о заключении соглашения с перевозчиками. В результате Польша стала принимать с Украины вдвое меньше грузовиков, однако Киев обвинил Варшаву в нарушении договорённостей. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию с блокировкой польскими фермерами КПП на границе с Польшей издевательством.

20 февраля фермеры в Польше высыпали украинское зерно из двух вагонов на железную дорогу около пограничного пункта пропуска «Медика — Шегини». Они заявили, что не допустят «нелегальных» поставок с Украины.

Комментируя акции протеста польских аграриев, научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин 20 февраля заявил, что полная блокада пограничных переходов с Украиной негативно скажется на украинской экономике. По его словам, это обернётся разгоном цен на импортные товары.