Авдеевка, ДНР, 21 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Командование украинских войск пожертвовало элитными подразделениями во время сдачи Авдеевки, и это оказалось напрасной жертвой. Такое мнение 21 февраля высказал участвовавший в освобождении города российский танкист с позывным Белый.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Украинское командование пожертвовало своим элитным подразделением «Азов» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), чтобы остальные выходили. Это было неправильно, они оставили в Авдеевке свою элиту по итогу просто так», — процитировал его слова ТАСС.

Военный рассказал, что во время освобождения Авдеевки экипажи российских танков наносили с закрытых позиций точечные удары по укреплениям и домам с украинскими бойцами, а в это время другие подразделения армии России заходили к ним в тыл.

«Мы их просто зажали, у них не оставалось выхода. Если бы они не ушли, то они бы остались там навсегда», — пояснил танкист.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля министр обороны Сергей Шойгу раскрыл президенту России Владимиру Путину детали операции по освобождению Авдеевки. Министр уточнил, что Генштабу удалось провести операцию при минимальных потерях и армия России наносила до 450 высокоточных авиаударов за сутки по позициям ВСУ в городе. Шойгу отметил, что ВС России создали невыносимые условия для украинской армии в Авдеевке и вынудили противника бежать.

Он также заявил, что эта военная операция войдёт в учебники истории, и добавил, что после освобождения города будет продолжаться наступление в западном направлении.

Военные одного из штурмовых отрядов группировки Вооружённых сил России «Центр» 21 февраля рассказали подробности установки государственного флага России на здание городской администрации Авдеевки. По их словам, флаг на место установки доставили с помощью дрона.

Позднее в этот же день начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что армия России сумела освободить Авдеевку в достаточно короткие сроки. Он уточнил, что перед этим был долгий период подготовки.