Лобня, Московская область, 21 февраля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Помощь в предотвращении теракта в Лобне сотрудникам Федеральной службы безопасности оказал один из ранее задержанных за поджоги релейных шкафов диверсантов, сообщил 21 февраля источник РЕН ТВ.

Кадр из видео

«Помощь в предотвращении теракта оказал ранее задержанный за поджоги релейных шкафов», — рассказал источник.

Других подробностей источник не привёл.

Ранее, 21 февраля, ФСБ сообщила о задержании уроженца Ярославля, подозреваемого в попытке подрыва автомобиля сотрудника правоохранительных органов в Лобне. Отмечалось, что подозреваемый намеревался совершить теракт по заданию украинских спецслужб. По версии следствия, 19 февраля мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное у административного здания в Лобне. ФСБ возбудила уголовное дело по статьям «теракт» и «госизмена».

На кадрах, появившихся в распоряжении ИА Регнум, видно, как мужчина подходит к припаркованному автомобилю, наклоняется и залезает под машину. Спустя несколько секунд он уходит.

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Взрывное устройство обнаружили 19 февраля в машине Skoda Yeti, припаркованной на улице Дружбы в Лобне. На место прибыли сотрудники ФСБ и полиция. В результате в Лобне ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Из опасной зоны эвакуировали 56 человек. Устройство обезвредили.