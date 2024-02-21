Москва, 21 февраля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Москва не питает иллюзий насчёт какой-либо смены курса США в отношении России, заявил 21 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию Globo.

EPA/ТАСС

«У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел, отвечая на вопрос, победа какого кандидата на выборах в США предпочтительнее для российской стороны, пояснил, что для Москвы важна не фигура политического лидера, а проводимая им в отношении России политика.

Он добавил, что Вашингтон рассматривает Москву как противника или как угрозу, при этом не имеет значения, к какой партии принадлежит лидер США. По словам Лаврова, предыдущий американский президент Дональд Трамп за четыре года пребывания в Белом доме ничего не сделал для улучшения отношений с Москвой.

В США очередные президентские выборы пройдут в ноябре. Действующий президент Джо Байден заявлял, что будет баллотироваться. Также о планах участвовать в выборах заявили Трамп и его соратница по Республиканской партии Никки Хейли.

Президент России Владимир Путин 14 февраля отметил, что Москва примет любое решение американского народа в выборе главы США. При этом он уточнил, что с Байденом было бы работать лучше, чем с Трампом, поскольку действующий президент США более предсказуем.