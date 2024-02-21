Санкт-Петербург, 21 февраля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала бывшего главаря и двух подельников банды, орудовавшей в 1990-х годах. Их обвиняют в убийстве двух человек, которое было совершено в 1997 году, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Кадр из видео

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники петербургского уголовного розыска задержали 61-летнего бывшего главаря банды, орудовавшей в Петербурге в 90-е годы, а также двух его подельников 54 и 52 лет. Оперативники установили, что в 1997 году указанные лица жестоким образом расправились со своими же «коллегами по цеху», — говорится в сообщении силовиков.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, подозреваемые застрелили двух своих подельников 23 и 24 лет в ходе конфликта из-за кражи общих, как считали они, денег. Это убийство стало актом устрашения для других членов группировки, пояснила пресс-служба.

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В полиции региона добавили, что все трое в прошлом уже отбывали наказания за другие тяжкие преступления, которые совершили в 1990-е годы. Это убийства, вымогательства и бандитизм, уточняется в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что до задержания бывший главарь банды являлся совладельцем крупной овощебазы. По данным оперативников, бизнесом занимался и второй подозреваемый в преступлении. Тритий участник банды вёл отшельнический образ жизни и проживал в Ленинградской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге задержали троих сбытчиков оружия, похищенного из зоны специальной военной операции. Силовики уточнили, что контрактник украл 21 гранату и попросил друга, также проходившего службу по контракту, отвезти их в Петербург и передать своему приятелю на хранение. Теперь каждому из злоумышленников грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

24 декабря 2023 года в Дагестане задержали росгвардейца за убийства 17 летней давности. Майора из Кизилюрта арестовали прямо по месту службы. Его поимке содействовали сами сотрудники Росгвардии. Силовики сообщили, что уголовное дело в отношении подозреваемого возбудили за убийство сразу двух человек — отца и сына, когда те ехали по трассе «Кавказ» в 2006 году. Кроме того, мужчину обвиняют по ещё одному эпизоду — покушение на убийство.