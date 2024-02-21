Москва, 21 февраля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков поддержал идею денонсации договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года.

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«Германия игнорирует положения договора, нужно денонсировать документ», — заявил Цеков в беседе с «РИА Новости».

Сенатор отметил, что поддерживает позицию главы немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрия Гемпеля по этому вопросу. По словам парламентария, мнение Гемпеля попало в «десятку».

Как сообщало ИА Регнум, Гемпель 21 февраля призвал расторгнуть договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Он отметил, что договор определял основу для создания справедливого мироустройства в Европе. В этой связи Гемпель выразил сожаление, что Германия так и не обрела полного суверенитета над своими внутренними и внешними делами. По его словам, этой позиции придерживается вся немецкая община Крыма, обеспокоенная действиями ФРГ в отношении России.

Соответствующий договор ГДР, ФРГ, Франция, СССР, Великобритания и США заключили в Москве 12 сентября 1990 года. Он вступил в силу в марте 1991 года. Документ также получил известность как договор «Два плюс четыре». Результатом соглашения стало объединение Германии.